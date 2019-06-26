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Almanya\'dan Rusya\'ya Yönelik Yaptırımlara Destek

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

Almanya\'dan Rusya\'ya Yönelik Yaptırımlara Destek

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL:

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:36
Almanya\'dan Rusya\'ya Yönelik Yaptırımlara Destek

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL: "RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL ETMESİ, (RUSYA'YA UYGULANAN) YAPTIRIMLARI 'DOĞRU VE ÖNEMLİ' KILIYOR"

Berlin, 26 Haziran 19 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "doğru ve önemli" olduğunu söyledi.

Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag) düzenlenen soru cevap oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uzatılmasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, "Herhangi bir yaptırım konulmaması herkes için iyi olurdu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, yaptırımları 'doğru ve önemli' kılıyor." dedi.

Merkel, bir soru üzerine AB Komisyonu Başkanlığı için çözüm arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Avrupa içinde sorumluluklarımız var. Baş aday prensibi konusunda ben aynı görüşümü koruyorum ancak Fransa Cumhurbaşkanı bu konuda benden farklı düşünüyor. Çözüm arayışına devam etmeliyiz." diye konuştu.

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AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDA ÇETİN PAZARLIK

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-ClaudeJuncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması gerekiyor.

Komisyon Başkanı, 28 ülkenin liderinin ortak bir adayda karar kılmasıyla belirleniyor. Belirlenen liderin ataması ise AP'nin onayıyla yapılıyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni Komisyon başkanının AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması, bu nedenle de seçim sonuçlarının dikkate alınması ve AP’deki siyasi partiler arasında uzlaşı sağlanması gerekiyor.

Halihazırda üye ülkeler ve AP, "en çetin pazarlığı" AB Komisyonu Başkanlığı için yürütüyor.

(AA/AK/ŞEB)

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