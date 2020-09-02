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Almanya’da Yapılan Kovıd-19 Testlerı, Mevcut Laboratuvar Kapasıtesını Zorlamaya Başladı

Berlin 1 Eylül 20 (.):  Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin, mevcut laboratuvar kapasitesini zorlaması nedeniyle hükümetin bu sorunu çözmek için alternatif arayışında olduğu bildirildi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:49
Almanya’da Yapılan Kovıd-19 Testlerı, Mevcut Laboratuvar Kapasıtesını Zorlamaya Başladı
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Berlin 1 Eylül 20 (.):  Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin, mevcut laboratuvar kapasitesini zorlaması nedeniyle hükümetin bu sorunu çözmek için alternatif arayışında olduğu bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, ülkede 200 laboratuvarda haftada bir milyon Kovid-19 testi yapıldığı ifade edilerek, laboratuvar kapasitesinin zorlanması nedeniyle hükümetin "hızlı test" için alternatifler geliştirmeye çalıştığı belirtildi.

Haberlerde, hızlı testlerin olası kullanımını değerlendirmek için hükümet tarafından Robert Koch Enstitüsü (RKI) ve Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsünün (BfArM) görevlendirildiği kaydedildi.

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Hızlı testlerin, 30 dakikada sonuç verebilmesi nedeniyle şu anki test kapasitesinin çok daha üstüne çıkma imkanı bulunduğu tahmin ediliyor.

Yeni ve yüksek kaliteli hızlı testlerin, Kovid-19 teşhis seçeneklerine önemli katkı sunması bekleniyor.

Diğer ülkeler halihazırda hızlı testleri kullanırken, bu testler nispeten yüksek hata oranına sahip olduğu için Almanya'da henüz kullanılmıyor.

Almanya'da geçen aylarda yalnızca Kovid-19 belirtileri olan kişilere test uygulanırken daha sonra sağlık çalışanlarına ve tatilden dönenlere de test yapılmaya başlanmıştı.

Bununla birlikte, sonbaharda vaka sayısında artış beklenmesi nedeniyle günümüzdeki rakamların çok üstünde test yapılabileceği belirtiliyor.
(AA/ŞEB)
 

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