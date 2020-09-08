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Almanya\'da Uyuşturucu Bağlantılı Suçlarda Artış

Berlin, 8 Eylül 20 : Almanya\'da, geçen yıl uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı suç oranının 2018\'e göre yaklaşık yüzde 2,6 artış gösterdiği bildirildi.

08 Eylül 2020 Salı 17:56
Almanya\'da Uyuşturucu Bağlantılı Suçlarda Artış
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Berlin, 8 Eylül 20 : Almanya'da, geçen yıl uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı suç oranının 2018'e göre yaklaşık yüzde 2,6 artış gösterdiği bildirildi.
Alman hükümetinin uyuşturucuyla mücadele sorumlusu Daniela Ludwig ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında, 2019 yılına ait uyuşturucuyla mücadele raporunu açıkladı.
Rapora göre, 2018’de 350 bin 662 olan uyuşturucu ile bağlantılı suç sayısı, 2019’da yaklaşık yüzde 2,6 artışla 359 bin 747’ye yükseldi.
Ülkede geçen yıl, uyuşturucu sebepli ölümler de bir önceki yıla göre yüzde 9,6 arttı. 2019'da 1398 kişi uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti.

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Ludwig, toplantıda, artan uyuşturucu bağlantılı suç sayısının kabul edilemez olduğunu belirterek uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi gerektiğine işaret etti ve bunun için yeterli personel, bütçe ve teknik araca ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Münch de uyuşturucu bağlantılı suçların topluma büyük zarar verdiği ifade ederek suç şebekelerini dağıtmak için uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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