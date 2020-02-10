Almanya\'da Sabine Kasırgası Nedeniyle Birçok Uçuş İptal Edildi

LUFTHANSA, SABİNE KASIRGASI NEDENİYLE MÜNİH'TEKİ HAVALİMANINDA BUGÜN PLANLANAN KARŞILIKLI UÇUŞLARIN ÖĞLEYE KADAR ASKIYA ALINDIĞINI DUYURDU

Berlin, 10 Şubat 20 (.): Almanya genelinde etkili olan Sabine kasırgası nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etti.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için bugün planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarında dün 350'den fazla uçuş iptal edilmişti.



Alman hava yolu firması Lufthansa da Münih'teki havalimanında bugün planlanan karşılıklı uçuşların öğleye kadar askıya alındığını duyurdu.Kasırganın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların, uçuşlarıyla ilgili bilgileri internet sitesi üzerinden alabileceğini belirtti.Almanya'da etkili olmaya başlayan Sabine kasırgası demir yolu ulaşımında aksaklıklara neden olurken, Alman Meteoroloji Dairesi, etkisinin artması beklenen Sabine kasırgasına karşı vatandaşları uyardı.(AA/ÖZ/ÖK)