banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120734
ALTIN
304.009
DOLAR
6.0124
STERLİN
7.7702
EURO
6.5847
Bu Hesap Tutmayacak
Bu Hesap Tutmayacak
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir sayın vekil?
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir...
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Siyasetin gözü kör olsun...
Siyasetin gözü kör olsun...

Almanya\'da Sabine Kasırgası Nedeniyle Birçok Uçuş İptal Edildi

LUFTHANSA, SABİNE KASIRGASI NEDENİYLE MÜNİH\'TEKİ HAVALİMANINDA BUGÜN PLANLANAN KARŞILIKLI UÇUŞLARIN ÖĞLEYE KADAR ASKIYA ALINDIĞINI DUYURDU

Almanya\'da Sabine Kasırgası Nedeniyle Birçok Uçuş İptal Edildi

LUFTHANSA, SABİNE KASIRGASI NEDENİYLE MÜNİH\'TEKİ HAVALİMANINDA BUGÜN PLANLANAN KARŞILIKLI UÇUŞLARIN ÖĞLEYE KADAR ASKIYA ALINDIĞINI DUYURDU

10 Şubat 2020 Pazartesi 09:51
Almanya\'da Sabine Kasırgası Nedeniyle Birçok Uçuş İptal Edildi

LUFTHANSA, SABİNE KASIRGASI NEDENİYLE MÜNİH'TEKİ HAVALİMANINDA BUGÜN PLANLANAN KARŞILIKLI UÇUŞLARIN ÖĞLEYE KADAR ASKIYA ALINDIĞINI DUYURDU
Berlin, 10 Şubat 20 (.): Almanya genelinde etkili olan Sabine kasırgası nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etti.
Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için bugün planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarında dün 350'den fazla uçuş iptal edilmişti. 

banner317
Alman hava yolu firması Lufthansa da Münih'teki havalimanında bugün planlanan karşılıklı uçuşların öğleye kadar askıya alındığını duyurdu.
Kasırganın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların, uçuşlarıyla ilgili bilgileri internet sitesi üzerinden alabileceğini belirtti.
Almanya'da etkili olmaya başlayan Sabine kasırgası demir yolu ulaşımında aksaklıklara neden olurken, Alman Meteoroloji Dairesi, etkisinin artması beklenen Sabine kasırgasına karşı vatandaşları uyardı.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'ın Uzaya Fırlattığı
İran'ın Uzaya Fırlattığı "zafer-1" Uydusu Hint Okyanusu'na Düştü
Afrin’de Bombalı Terör Eylemi Sivilleri Hedef Aldı… En Az 4 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı
Afrin’de Bombalı Terör Eylemi Sivilleri Hedef Aldı… En Az 4 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Saldırılarında 9 Sivil Daha Öldü
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Saldırılarında 9 Sivil Daha Öldü
Japonya'da karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Japonya'da karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi
Genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi
Jackie Chan bulana 858 bin TL ödül verecek
Jackie Chan bulana 858 bin TL ödül verecek
Avrupa Uzay Ajansının Güneş Uydusu Uzaya Fırlatıldı
Avrupa Uzay Ajansının Güneş Uydusu Uzaya Fırlatıldı
Çin’de son 24 saatte koronavirüsten 97 kişi yaşamını yitirdi
Çin’de son 24 saatte koronavirüsten 97 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Salgınından Dolayı Mobil Dünya Kongresi'nde İptaller Artıyor
Koronavirüs Salgınından Dolayı Mobil Dünya Kongresi'nde İptaller Artıyor
Avustralya’da yoğun yağışlar yüz binden fazla evi elektriksiz bıraktı
Avustralya’da yoğun yağışlar yüz binden fazla evi elektriksiz bıraktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim