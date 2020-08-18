Almanya\'da Polis 15 Yaşındaki Göçmen Gence Orantısız Güç Kullandı

Berlin, 18 Ağustos 20 : Almanya'nın Hamburg kentinde 4 polisin 15 yaşındaki göçmen bir çocuğa e-scooterı ile kaldırımdan gittiği gerekçesiyle orantısız güç kullandığı ortaya çıktı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, polis kaldırımda elektrikli scooter süren 15 yaşlarındaki bir genci durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

Ancak üzerinde kimliği bulunmayan genç polise itiraz etti. Bunun ardından genci kimlik tespiti için zorla karakola götürmek isteyen polis kontrolü kaybederek genci bir duvarın dibine sıkıştırdı, içlerinden biri ise boğazını sıktı.

15 yaşındaki genç o anlarda nefes almakta zorlandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polislerin genci sıkıştırdığı duvarda, Amerika’da polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd’un ölmeden önceki sözleri olan "nefes alamıyorum" yazısının bulunması dikkati çekti.



Hamburg polisinden yapılan yazılı açıklamada polisin tutumu savunuldu.Açıklamada gencin birkaç defa kaldırımdan gittiği için uyarıldığı ancak uyarılara kulak asmadığı ifade edildi.Açıklamada, gencin güçlü bir yapıya sahip olduğu için polisin kontrol altına almakta zorlandığı ve zor kullanmak durumunda kaldığı belirtildi.Almanya'da geçen hafta iki ayrı olayda yine polis bir Türk genci ile 16 yaşındaki Fas kökenli bir genci yere yatırıp boynuna diziyle basarak şiddet uygulamıştı.(AA/AK/HÖ)