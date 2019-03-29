Almanya\'da Öğrencilerden İklim Protestosu

BAŞKENT BERLİN'DE BİNLERCE ÖĞRENCİ HÜKÜMETLERİN İKLİM POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİ - GÖSTERİYE, AVRUPA'DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖĞRENCİ EYLEMLERİNİN SEMBOLÜ HALİNE GELEN İSVEÇLİ 16 YAŞINDAKİ GRETA THUNBERG DE KATILDI

Berlin, 29 Mart 19 : Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce öğrenci hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.

"FridaysForFuture" eylemleri kapsamında Tabiat Müzesi’nin önündeki Invalidenpark’ta toplanan öğrenciler, Friedrichstrasse ve Unter den Linden caddelerinden tarihi Brandenburg Kapısı’nın önüne yürüdü.

Öğrenciler, "Buradayız, sesimiz çıkıyor, çünkü geleceğimizi gasbediyorsunuz" şeklinde slogan attı, iklim değişimine dikkat çeken dövizler taşıdı.

Protestocular, Alman hükümetinin ve diğer ülkelerdeki hükümetlerinin iklim değişimine ilişkin önlemler almasını istedi.

Gösteriye Avrupa’da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen İsveçli aktivist 16 yaşındaki GretaThunberg de katıldı.

Thunberg, Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede yaptığı konuşmada, yetişkinlerin "iklim krizini" çözme konusunda başarısız kaldığını belirterek, "Endişe duymalıyız." dedi.

Gösteriye katılan binlerce kişiye teşekkür eden Thunberg, "Ortak bir hedefimiz var. Geleceğimizi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya genelinde bugün toplam 20 kentte "FridaysForFuture" gösterisi yapıldığı ifade edildi. Berlin'deki eylemi düzenleyenler gösteriye yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Gösterilerin gelecek haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

(AA/AK/FEZ)