banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
476.370
DOLAR
7.3590
STERLİN
9.7588
EURO
8.7826
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355

Almanya’da Kovid-19 Vaka Sayısı 225 Bini Geçti

Berlin, 18 Ağustos 20 : Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 225 bin 404’e yükseldi.

18 Ağustos 2020 Salı 18:46
Almanya’da Kovid-19 Vaka Sayısı 225 Bini Geçti
banner337
banner351

Berlin, 18 Ağustos 20 : Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 225 bin 404’e yükseldi.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1390 arttığı bildirildi.
Açıklamada, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmeye devam ettiği vurgulanırken, Almanya’da toplam vaka sayısının 225 bin 404’e çıktığı belirtildi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 4 artarak 9 bin 236, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 203 bin olduğu kaydedildi.
NEGATİF KOVİD-19 TESTİ SUNAMAYANLAR 14 GÜNLÜK KARANTİNAYA GİRİYOR
Alman hükümet yetkilileri ve uzmanlar, ülkede vaka sayılarındaki artış sebebini tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve insanların mesafe kuralına uyulmayan kutlama ve eğlencelere katılması olarak gösterilmişti.
Bunun önüne geçmek için Almanya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerinin yanı sıra İspanya'ya yönelik de "seyahat" uyarısı yapmış ve RKI tarafından bu yerler Kovid-19 nedeniyle "riskli bölge" ilan edilmişti. 
Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.
"KUTLAMALARA ÜST SINIR GETİRİLMESİ" TALEBİ

banner341
Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, "eğlence ve kutlamalara katılım sayısına ilişkin ülke genelinde bir üst sınırın getirilmesini" talep etti.
"Kutlamalara katılanların sayısı ne kadar yüksekse, orada bulunan virüslü birinin başkalarına bunu bulaştırma tehlikesi o kadar yüksektir." diyen Johna, vaka sayılarının yeniden ciddi şekilde artması durumunda aile içi kutlamalara ve eğlencelere 150 kişinin katılmasının çok yüksek bir sayı olacağını vurguladı.
Özellikle gençleri uyarmak gerektiğine işaret eden Johna, gençlerin salgına karşı lakayıt davrandıklarını kaydetti.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da kutlamalara katılım sayısına ilişkin eyaletlerde farklı düzenlemeler olduğunu belirterek, bu konuyu eyaletlerin temsilcileriyle ele almak gerektiğini dile getirdi.
Alman basınındaki haberlerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de partisinin basına kapalı toplantısında, ülkede artan Kovid-19 vakalarına işaret ederek, "Kovid-19 konusunda felakete düşmemek için dizginleri çekmek gerekiyor." şeklinde uyarıda bulunduğu aktarıldı.
İTALYA’DAN DÖNEN 1 KİŞİ YÜZÜNDEN 120 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet de bugün Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda salgının yayılmasını önlemek için yeniden sıkı tedbirler alınabileceğini söyledi.
Bavyera’nın Schwandorf bölgesinde, İtalya’dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin doğum günü eğlencesine katılması sonucu 120 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.
(AA/AK/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali'de Askeri Araçlar Başkent Bamako'ya İlerliyor
Mali'de Askeri Araçlar Başkent Bamako'ya İlerliyor
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 173 Bin 778'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 173 Bin 778'e Yükseldi
Peru, Kolombiya Ve Ekvador'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor
Peru, Kolombiya Ve Ekvador'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor
Ab Konseyi Başkanı Mıchel, Putin'le Belarus'u Görüştü
Ab Konseyi Başkanı Mıchel, Putin'le Belarus'u Görüştü
Ab, Yunanistan'dan Göçmenlerin Denizde Geri İtilmesini Soruşturmasını İstedi
Ab, Yunanistan'dan Göçmenlerin Denizde Geri İtilmesini Soruşturmasını İstedi
Afrika'da 50 Yıl Aradan Sonra Fil Fareleri Yeniden Görüldü
Afrika'da 50 Yıl Aradan Sonra Fil Fareleri Yeniden Görüldü
Almanya'da Polis 15 Yaşındaki Göçmen Gence Orantısız Güç Kullandı
Almanya'da Polis 15 Yaşındaki Göçmen Gence Orantısız Güç Kullandı
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
İngiltere'de Bir Göçmen Sahile Ulaştığı Anda Saldırıya Uğradı
İngiltere'de Bir Göçmen Sahile Ulaştığı Anda Saldırıya Uğradı
Mali'de Darbe Girişimi İddiası
Mali'de Darbe Girişimi İddiası

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim