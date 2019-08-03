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Almanya’da Hamburg Limanında 1 Milyar Euro Değerinde 4,5 Ton Kokain Ele Geçirildi

Hamburg, 2 Ağustos 19 (.): Almanya\'da gümrük yetkilileri, Hamburg limanında 1 milyar euro değerinde 4,5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bunun, bugüne dek ülkede ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğu bildirildi.

Almanya’da Hamburg Limanında 1 Milyar Euro Değerinde 4,5 Ton Kokain Ele Geçirildi

Hamburg, 2 Ağustos 19 (.): Almanya\'da gümrük yetkilileri, Hamburg limanında 1 milyar euro değerinde 4,5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bunun, bugüne dek ülkede ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğu bildirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:04
Almanya’da Hamburg Limanında 1 Milyar Euro Değerinde 4,5 Ton Kokain Ele Geçirildi

Hamburg, 2 Ağustos 19 (.): Almanya'da gümrük yetkilileri, Hamburg limanında 1 milyar euro değerinde 4,5 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bunun, bugüne dek ülkede ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğu bildirildi.
Kokainin, Uruguay'ın Montevideo kentinden Belçika'nın Antwerp şehrine doğru yol alan bir yük gemisinde iki hafta önce rutin bir kontrol sırasında bulunduğu açıklandı.
Kayıtlarda soya fasulyesi olarak görülen kokain, 200 spor çantasına konmuş halde bir konteynerde bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucu, sıkı güvenlik önlemleri altında imha edildi.

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4,5 ton kokainin piyasa değerinin 1 milyar euro (1,11 milyar dolar) olduğu kaydedildi.
Hamburg Almanya'nın en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük limanı.
(BBCTürkçe/ÖK)
 

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