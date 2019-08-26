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Almanya\'da Evden Kaçan Kobra Yılan Aranıyor

HERNE BELEDİYESİNCE, ZEHİRLİ KOBRA YILANININ BESLENDİĞİ DAİREYLE BERABER TOPLAM 4 BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ 

Almanya\'da Evden Kaçan Kobra Yılan Aranıyor

HERNE BELEDİYESİNCE, ZEHİRLİ KOBRA YILANININ BESLENDİĞİ DAİREYLE BERABER TOPLAM 4 BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ 

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:17
Almanya\'da Evden Kaçan Kobra Yılan Aranıyor

HERNE BELEDİYESİNCE, ZEHİRLİ KOBRA YILANININ BESLENDİĞİ DAİREYLE BERABER TOPLAM 4 BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ 

YILANIN KAÇTIĞI EVİN 500 METRE ÇEVRESİNDEKİ BİNALARIN KAPI VE PENCERELERİNİN KAPALI TUTULMASI İSTENDİ

Berlin, 26 Ağustos 19 : Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herne kentinde itfaiye ve polis, tutulduğu evden kaçan zehirli kobra yılanını arıyor.

Herne Belediyesinden yapılan açıklamada, dün akşam evinde yılanlar besleyen bir kişinin oturduğu binanın koridorunda kobra yılanı görüldüğü, şimdi ise kobranın, binanın dışında olabileceği ifade edildi.

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Yılanı arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, itfaiye ve polisin yanı sıra Recklinghausen veteriner dairesinin çalışanlarının da aramaya katıldığı kaydedildi.

YERE BANT YAPIŞTIRILDI

Evin 500 metre çevresinde dikkatli olunması çağrısında bulunulan açıklamada, evlerin kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması, yılanı görenlerin ivedilikle polisi aramaları istendi.

Yetkililerin, insanların zarar görmemesi için önlemler aldığı vurgulanan açıklamada, yılanın görüldüğü evle beraber çevresindeki 4 binada ikamet edenlerin tahliye edildiği belirtildi.

Söz konusu dairede, kobranın izler bırakması umuduyla yere un serpildiği ve zehirli hayvanın yakalanmasını sağlamak için yere çift tarafı yapışkanlı bant yapıştırıldığı bilgisi de paylaşıldı.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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