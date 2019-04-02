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Almanya\'da Ayrımcılık Arttı

ÜLKEDE AYRIMCILIĞA UĞRADIĞINI BİLDİRENLERİN SAYISI 2015\'TEN 2018 SONUNA KADAR YÜZDE 70 ARTIŞ GÖSTERDİ

Almanya\'da Ayrımcılık Arttı

ÜLKEDE AYRIMCILIĞA UĞRADIĞINI BİLDİRENLERİN SAYISI 2015\'TEN 2018 SONUNA KADAR YÜZDE 70 ARTIŞ GÖSTERDİ

02 Nisan 2019 Salı 14:46
Almanya\'da Ayrımcılık Arttı

ÜLKEDE AYRIMCILIĞA UĞRADIĞINI BİLDİRENLERİN SAYISI 2015'TEN 2018 SONUNA KADAR YÜZDE 70 ARTIŞ GÖSTERDİ
Berlin, 2 Nisan 19 : Almanya'da ayrımcılığa uğradığını belirtenlerin sayısında 2015'ten 2018 sonuna kadar 70 artış olduğu bildirildi.
Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına vekalet eden Bernhard Franke, Berlin'deki Federal Basın Merkezinde yaptığı basın toplantısında, 2018'de köken, cinsiyet, din, yaş gibi çeşitli konularda ayrımcılığa uğradıklarını bildiren 3 bin 455 başvuru aldıklarını belirtti.
Franke, 2006'da çıkan Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) çerçevesinde görev yaptıklarını hatırlatarak, kendilerine başvuruların ayrımcılığa uğrayan ya da uğradığını hisseden kişiler tarafından yapıldığını, ayrımcılığa uğradığı halde bildirimde bulunmayanlar nedeniyle bu konuda kesin rakam vermenin mümkün olmadığını söyledi.
Franke, Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine 2015'te 2 bin 35, 2016'da 2 bin 625, 2017'de 2 bin 995 ve 2018'de ise 3 bin 455 müracaat yapıldığını ve geçen yılın rakamının 2015 yılına göre yüzde 70 artış anlamına geldiğini belirtti.
Franke, müracaatların yüzde 31'inin etnik köken ve ırkçılık, yüzde 29'unun cinsiyet, yüzde 14'ünün yaş ve yüzde 7'sinin dini inanç nedeniyle ayrımcılık başvurusunu içerdiğini aktardı.
Alışveriş yapmak için kozmetik mağazasına giren siyahi bir müşterinin, güvenlik görevlisince sebepsiz yere kimlik kontrolüne tabi tutulduğunu anlatan Franke, söz konusu kişinin açtığı davada bin avro tazminat kazandığını ifade etti.
Franke, ayrıca geçen yıl ayrımcılıkla ilgili 79 olayın mahkemeye taşındığı bilgisini paylaştı.
Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in "ırkçılık ve saygısızlıkla" karşılaştığını belirten Franke, Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından ülkedeki göçmenlerin, sosyal medyada "#MeToo" etiketiyle paylaşımlarda bulunduğunu anımsattı.
(AA/DOĞ/FEZ)

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