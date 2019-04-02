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Almanya Bm Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

BM GÜVENLİK KONSEYİ\'NİN GEÇİCİ ÜYESİ ALMANYA, KONSEYİN DAİMİ ÜYESİ FRANSA İLE TRUMP YÖNETİMİN ULUSLARARASI SİSTEME ELEŞTİRİLERİ KARŞISINDA ÇOK ULUSLU DÜZENİ SAVUNMAK İÇİN İLK KEZ ORTAK BAŞKANLIK YAPMA KARARI ALDI

Almanya Bm Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

BM GÜVENLİK KONSEYİ\'NİN GEÇİCİ ÜYESİ ALMANYA, KONSEYİN DAİMİ ÜYESİ FRANSA İLE TRUMP YÖNETİMİN ULUSLARARASI SİSTEME ELEŞTİRİLERİ KARŞISINDA ÇOK ULUSLU DÜZENİ SAVUNMAK İÇİN İLK KEZ ORTAK BAŞKANLIK YAPMA KARARI ALDI

02 Nisan 2019 Salı 07:03
Almanya Bm Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN GEÇİCİ ÜYESİ ALMANYA, KONSEYİN DAİMİ ÜYESİ FRANSA İLE TRUMP YÖNETİMİN ULUSLARARASI SİSTEME ELEŞTİRİLERİ KARŞISINDA ÇOK ULUSLU DÜZENİ SAVUNMAK İÇİN İLK KEZ ORTAK BAŞKANLIK YAPMA KARARI ALDI
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HEİKO MAAS: "ALMANYA VE FRANSA, ULUSLARARASI DÜZENİ SAVUNMAK ZORUNDA"
Birleşmiş Milletler, 2 Nisan 19 : Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını devraldı.
15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa ile Trump yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı.
Fransa'nın geçen ay dönem başkanlığını devraldığı BM Güvenlik Konseyi'ne ortak başkanlık yapan iki ülke, bu ay da Almanya'nın başkanlığında ortak hareket edecek.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası düzenin korunması mesajı vererek, ''Almanya ve Fransa uluslararası düzeni savunmak zorunda.'' dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenen Almanya, konseyde reform ve daimi üyelik istiyor.
(AA/ÖZ/HÖ)

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