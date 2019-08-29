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Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk\'ye Suriye Tasarısı Sundu

 ALMANYA, BELÇİKA VE KUVEYT, İDLİB\'DE ARTAN GERGİNLİĞİN VE DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZİN ARDINDAN BMGK\'YE SURİYE\'DE ATEŞKES, ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKA SAYGI DUYULMASI VE İNSANİ ERİŞİME İZİN VERİLMESİ ÇAĞRISI YAPAN BİR TASARI SUNDU

Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk\'ye Suriye Tasarısı Sundu

 ALMANYA, BELÇİKA VE KUVEYT, İDLİB\'DE ARTAN GERGİNLİĞİN VE DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZİN ARDINDAN BMGK\'YE SURİYE\'DE ATEŞKES, ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKA SAYGI DUYULMASI VE İNSANİ ERİŞİME İZİN VERİLMESİ ÇAĞRISI YAPAN BİR TASARI SUNDU

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
Almanya, Belçika Ve Kuveyt, Bmgk\'ye Suriye Tasarısı Sundu

 ALMANYA, BELÇİKA VE KUVEYT, İDLİB'DE ARTAN GERGİNLİĞİN VE DERİNLEŞEN İNSANİ KRİZİN ARDINDAN BMGK'YE SURİYE'DE ATEŞKES, ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKA SAYGI DUYULMASI VE İNSANİ ERİŞİME İZİN VERİLMESİ ÇAĞRISI YAPAN BİR TASARI SUNDU
Birleşmiş Milletler, 29 Ağustos 19 : Almanya, Belçika ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Suriye'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması çağrısı yapan bir tasarı sundu. 
BMGK'nin geçici üyelerinden Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, konseydeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
İdlib'de hastane, okul ve sivil altyapıları da  hedef alan hava saldırıları ve artan gerginliğin 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken Pecsteen,  Almanya, Belçika ve Kuveyt'in BMGK'ye Suriye'de ateşkes, uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yapan bir tasarı sunduklarını söyledi. 

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Suriye'de rejim ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.
BM'ye göre İdlib ve çevresinde nisandan bu yana çatışmalar nedeniyle 550'nin üzerinde sivil hayatını kaybetti ve 400 binden fazla kişi yerinden edildi. 
(AA/ÖZ/HA)
 

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