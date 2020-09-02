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Almanya Başbakanı Angela Merkel: "navalnıy Susturulmak İstendi"

Berlin, 2 Eylül 20 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy\'ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyledi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:49
Almanya Başbakanı Angela Merkel:
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Berlin, 2 Eylül 20 (.): Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyledi.
Merkel, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından basın açıklaması yaptı.
Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir suçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." dedi.
Merkel, Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

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Merkel, Aleksey Navalnıy'ın kaderinin dünya çapında ilgi gördüğünü, tüm dünyanın cevap beklediğini vurguladı.
Merkel konuyla ilgili AB ve NATO'yu da bilgilendireceklerini belirtti.
Angela Merkel, Rusya'nın Berlin Büyükelçisinin konuya ilişkin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.
(AA/GÖZ/ŞEB)

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