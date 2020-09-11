banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.220
DOLAR
7.4538
STERLİN
9.5850
EURO
8.8323
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Almanya, Yunanistan’dan 150 sığınmacı çocuğu ülkeye getirecek

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından Yunanistan'da ana karaya çıkarılan refakatçisi olmayan 400 çocuktan 100 ila 150’sinin Almanya'ya getirileceğini söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 14:51
Almanya, Yunanistan’dan 150 sığınmacı çocuğu ülkeye getirecek
banner337
banner351

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından Yunanistan'da ana karaya çıkarılan refakatçisi olmayan 400 çocuktan 100 ila 150’sinin Almanya'ya getirileceğini söyledi.

Seehofer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Moria kampında çok acil bir durum yaşandığını belirtti. Burada insanlara yerinde yardım etmenin ve onlara barınma yerleri sağlamanın önem taşıdığını ifade eden Seehofer, bu konuda yakın koordinasyon içinde oldukları Yunanistan hükümetinin bir ihtiyaç listesini kendilerine ulaştırdığını aktardı. Seehofer, şu an bu listede yazılanları yardım kuruluşları vasıtasıyla ivedilikle yerine ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Yunanistan'da ana karaya çıkarılan reşit olmayan refakatçisi olmayan 400 sığınmacı çocuğun kabul edilmesiyle ilgili yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Seehofer, bu çocukların büyük bölümünü, Almanya ve Fransa’nın alacağını aktardı.

Almanya’nın, refakatçisi olmayan 100 ila 150 sığınmacı çocuğu kabul edeceğini, Fransa’nın da aynı sayıda çocuğu alacağını anlatan Seehofer, görüşmeler devam ettiği için tam sayıyı şu an için söyleyemeyeceğini kaydetti. Seehofer, diğer çocukların, bu sürece katkı sağlayacak diğer 8 Avrupa ülkesine dağıtılacağını ifade etti.

Çocukların ay sonuna kadar ülkeye getirmenin hedeflendiğini dile getiren Seehofer, çocukları kabul edecek ülkeler arasında Finlandiya, Lüksemburg, Slovenya, Hollanda, Hırvatistan, Portekiz, İsviçre ve  Belçika'nın bulunduğuna, ancak Avusturya’nın bu ülkeler arasında yer almadığına dikkati çekti.

Almanya’nın geçmişte sığınmacılar konusunda büyük sorumluluk aldığını belirten Seehofer, ülkesinin 2015’ten beri 1,73 milyon sığınmacıyı kabul ettiğini vurguladı.

banner341
Alman Bakan, göç sorununun, sadece uluslararası düzeyde ve Avrupa içinde iş birliğiyle çözülebileceğine işaret ederek AB Komisyonu'nun 30 Eylül’de ortak göç ve iltica politikasına ilişkin öneriler sunacağını anlattı.

Sadece Yunanistan’da değil, Malta, İtalya ve İspanya’da da sığınmacılarla ilgili sorunlar bulunduğunu kaydeden Seehofer, "Bu sorunun mümkün olduğunca hızlı çözülmesi lazım." ifadesini kullandı.

MORİA SIĞINMACI KAMPINDA İKİ GÜNDE ÜÇÜNCÜ YANGIN ÇIKMIŞTI

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında önceki gün çıkan yangınların ardından dün de kampın 3 farklı noktasından alevler yükselmişti.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 11.09.2020 16:02
Anahtar Kelimeler:
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de yapılan araştırmaya göre: Restoranda Yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
ABD'de yapılan araştırmaya göre: Restoranda Yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
Çin, burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi
Çin, burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi
İran'da 115 Kişi Kovid-19'dan hyatını kaybetti
İran'da 115 Kişi Kovid-19'dan hyatını kaybetti
El Pais: “İspanya Ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti“
El Pais: “İspanya Ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti“
AB ile İngiltere arasında görüşmeler uçuruma sürükleniyor
AB ile İngiltere arasında görüşmeler uçuruma sürükleniyor
Rusya'da vaka sayısı 1 milyon 51 bini geçti
Rusya'da vaka sayısı 1 milyon 51 bini geçti
ABD, Afgan müzakerelerinin çekişmeli geçeceğini öngörüyor
ABD, Afgan müzakerelerinin çekişmeli geçeceğini öngörüyor
Greenpeace AB binasına afiş astı
Greenpeace AB binasına afiş astı
ABD’de 11 Eylül saldırılarının 19. yıldönümü
ABD’de 11 Eylül saldırılarının 19. yıldönümü
Libya'daki taraflar önemli görevlerin paylaşımında uzlaştı
Libya'daki taraflar önemli görevlerin paylaşımında uzlaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim