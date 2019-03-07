Almanya, tanımadığı Maduro hükümetinin 'sınır dışı' kararına uydu

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela'da Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan etmesine ilişkin "Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır." dedi.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin kararı dikkate aldıklarını belirterek büyükelçiyi istişareler için geri çağırma kararını verdiğini aktardı.

Maas, büyükelçi Kriener'in Caracas'ta özellikle son günlerde mükemmel çalıştığını belirterek, Juan Guaido'ya Avrupa'nın desteğinin devam ettiğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verildiğini duyurmuştu. Almanya, kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido'yu ülkenin geçici lideri olarak tanıdığını duyurmuştu.

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.