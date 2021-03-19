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Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı aşılamayla durdurmaya yetecek kadar aşının bulunmadığını belirtti.

19 Mart 2021 Cuma 17:45
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı aşılamayla durdurmaya yetecek kadar aşının bulunmadığını belirtti.
Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yeni Kovid-19 vakası sayılarının arttığını ve mutasyon türlerinin oranının yükseldiğini söyledi.
Salgının üçüncü dalgasının içinde olunduğunun altını çizen Spahn, "Önümüzde çok zorlu haftalar var." uyarısında bulundu.
Spahn, salgından çıkmak için aşı uygulamasının önemine değinerek, "Gerçek bir durum değerlendirmesi yaptığımızda, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı tek başına aşılama ile durdurmaya yetecek kadar aşı bulunmuyor." ifadesini kullandı.
AB'nin siparişlerinin güvenilir şekilde ulaşması durumda bile risk gruplarının tamamen aşılanmasının birkaç hafta süreceğini aktaran Spahn, bu grupların da aşılanmasıyla tedbirlerin gevşetilmeye başlanabileceğini kaydetti.
Avrupa İlaç Ajansının (EMA) dün AstraZenca aşısının güvenilir ve faydalarının risklerinden fazla olduğu yönünde karar aldığını anımsatarak, Almanya'da bugünden itibaren bu aşı ile aşılamaya devam edileceğini söyledi.

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Toplantıya katılan Robert Roch Enstitüsü (RKI) Başkan Yardımcısı Lars Schaade de yeni Kovid-19 vakalarının özellikle 15-49 yaş arasındakilerde hızla arttığını belirtti.
Schaade, yoğun bakımdaki hasta sayısın 2 haftadan beri düşmediği bilgisini paylaşarak, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de hala yüksek seviyede seyrettiğini kaydetti.
RKi tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 17 bin 482 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 629 bin 750'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 226 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 74 bin 358'e çıktı.
Almanya'da dün 90 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 95,6'ya yükseldi. 19 Şubat'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 56,8 olarak tespit edilmişti.
Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.
Almanya'da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
 

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Son Güncelleme: 19.03.2021 18:25
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