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Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı

Avrupa'da artan koronavirüs vakaları karşısında kısıtlamalara geri dönüp dönülmemesi tartışılırken, Almanya pandemi döneminin en yüksek vaka sayısını gördü.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:15
Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı

Almanya'da eyaletlerin sağlık bakanlarının bugün başlayacağı iki günlük toplantı öncesi rekor Kovid vakası açıklandı. 33 bin 949 vakayla pandeminin başından beri en yüksek sayıyı gören Almanya'da bundan önceki rekor 18 Aralık'ta 33 bin 777 vaka olmuştu.
Günlük vaka sayısının, pazartesi günü Almanya'nın bazı bölgelerinde resmi tatil olduğundan veri toplamanın gecikmesiyle şişmiş olabileceği belirtildi.
Angela Merkel'in başbakanlığındaki hükümetin Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun ise eyaletlerin yaşlılara destekleyici üçüncü aşı dozu yapma konusunda daha hızlı ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyleyerek "Bunu çok uzun zaman önce yapmalıydılar" dedi.
Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün verilerine göre, çarşamba günü itibarıyla Almanya'da 60 yaş üstü kişilerin sadece yüzde 6.7'si destekleyici üçüncü aşı dozunu olmuş durumda.

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Koronavirüsten en çok etkilenen gruptaki yaşlıların Kovid'den hastaneye yatırılma oranları daha yüksek.
Hastanede Kovid tedavisi görenlerin oranı, ekimde 100 binde 1.65 iken çarşamba itibarıyla 3.62'ye yükselirken, 60 yaş üstü için bu oran 100 binde 8.27 oldu.
Avrupa genelinde koronavirüs enfeksiyonlarındaki artış, kısıtlamaların yeniden getirilip getirilmeyeceği ve daha fazla insanın aşı olmaya nasıl ikna edileceği konusunda tartışmalara yol açıyor.

 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 14:58
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