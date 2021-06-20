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Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk

Alman ordusunda 90 yıl aradan sonra ilk askeri hahambaşının göreve getirildiği açıklandı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macar asıllı Haham Zsolt Balla'nın 300 Yahudi asker ve ailesinin dini ihtiyaçlarından sorumlu olacağı bildirildi.

20 Haziran 2021 Pazar 17:58
Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk
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Almanya Savunma Bakanlığı, Alman ordusunda 90 yıl aradan sonra ilk askeri hahambaşının göreve getirildiğini açıkladı. Macar asıllı Haham Zsolt Balla, 21 Haziran 2021’de resmi olarak Almanya ordusunda göreve başlayacak.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer iki hafta önce yapılan açıklamada, bu atamayla Yahudi inancına sahip askerlere önemli bir destek sağladıklarını belirterek çeşitli ve açık bir ordu için güçlü bir örnek oluşturduklarını ifade etti. Bakan Kramp-Karrenbauer, yaptıkları atamanın toplumda artan anti-Semitizm, aşırılık ve popülizme karşı katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Askeri haham Balla, Berlin’de görev yapacak ve Alman ordusunda görev yapan yaklaşık 300 Yahudi asker ve ailesinin dini ihtiyaçlarından sorumlu olacak. Haham Balla, yurt dışındaki görevlere de katılacak.

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 ALMANYA'DAKİ YAHUDİ TOPLUMU İÇİN TARİHİ BİR GÜN

Bakanlık açıklamasında, kararın 2019 yılında alındığı ve Almanya'da Yahudi cemaatlerinin çatı örgütü olan Yahudiler Merkez Konseyi (ZdJ) ile Almanya Savunma Bakanlığı arasında bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

ZdJ Başkanı Josef Schuster ise bu atamanın Almanya'daki Yahudi toplumu için tarihi bir gün olduğunu belirterek orduya askeri hahamların atanmasıyla, Almanya'daki Yahudi yaşamında yeni bir sayfa açılacağını vurguladı.

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