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Almanya kovid-19 ile mücadele için antikor ilacı satın aldı

 Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 200 bin doz antikor ilacı satın alındığını bildirdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:15
Almanya kovid-19 ile mücadele için antikor ilacı satın aldı
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Sağlık Bakanı Spahn, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, 400 milyon avro karşılığı 200 bin doz antikor ilacı satın alındığını belirterek, ilaçların gelecek hafta ihtisas hastanelerine dağıtılacağını kaydetti.

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Ülkesinin bu ilacı Avrupa Birliğinde kullanan ilk ülke olacağına dikkati çeken Spahn, "Antikor pasif bir aşı gibi çalışıyor. Bu antikorların uygulanması, erken dönemde yüksek riskli hastalara yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise satın alınan antikor ilacının, ABD ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirilen Bamlanivimab ve yine ABD'li üretici Regeneron'a ait aynı anda uygulanan Casirivimab ile İmdevimab olduğu aktarıldı.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 11:31
Anahtar Kelimeler:
Antikor IlacıKovid19 Ile MücadeleAlmanya
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