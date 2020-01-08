banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112941
ALTIN
300.899
DOLAR
5.9485
STERLİN
7.7994
EURO
6.6123
Lefkoşa Girne yolu trafiğe açık
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE AÇIK
Sürücülere bir uyarı daha
SÜRÜCÜLERE BİR UYARI DAHA
Tüm okullar yarın tatil edildi
Son Dakika
TÜM OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Almanya, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı

Almanya, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:37
Almanya, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı

ALMANYA SAVUNMA BAKANI ANNEGRET KRAMP KARRENBAUER: "ALMAN HÜKÜMETİ ADINA BU SALDIRGANLIĞI ŞİDDETLE REDDETTİĞİMİZİ İFADE EDİYORUM"

Alman hükümeti, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini sert bir dille kınadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ARD'nin sabah programı Morgenmagazin'de yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti adına bu saldırganlığı şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum." dedi.

Karrenbauer, durumun sakinleşmesi için her şeyin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Şimdi bu sarmalı daha da yukarıya doğru çıkarmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak tüm kanalları kullanmak için mümkün olan bütün imkanları deneyeceklerinin altını çizen Karrenbauer, "İranlıların gerilimi daha da artırmamaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu. 

Karrenbauer, saldırılarda hiçbir Alman askerinin yaralanmadığı bilgisini vererek, tüm gece ABD Savunma Bakanlığı ile temas halinde olduklarını bildirdi.

banner317
- "Günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, koalisyon güçlerinin de bulunduğu Irak'taki askeri üslere yönelik füze saldırısını kınadı. 

İran'ı gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek herhangi bir adımdan kaçınmaya çağıran Maas, "Durumu sakinleştirmeye çalışmak için günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz. Herkesten bu durumda ihtiyatlı ve sakin davranması talep edildi." ifadelerini kullandı.

İRAN, 12'DEN FAZLA BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Son Güncelleme: 08.01.2020 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran Savunma Bakanı:
İran Savunma Bakanı: "bundan Sonraki Adımımız Abd'nin Tutumuna Bağlı"
İran'da Düşen Uçağın İki Kara Kutusu Da Bulundu
İran'da Düşen Uçağın İki Kara Kutusu Da Bulundu
Ukrayna İran Hava Sahasındaki Uçuşları Durdurdu
Ukrayna İran Hava Sahasındaki Uçuşları Durdurdu
Somali'de Meclis Binası Yakınında Bombalı Saldırı
Somali'de Meclis Binası Yakınında Bombalı Saldırı
Ukrayna, Tahran'da Düşen Uçaktaki Yolcuların Milliyetlerini Açıkladı
Ukrayna, Tahran'da Düşen Uçaktaki Yolcuların Milliyetlerini Açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a Gözdağı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a Gözdağı
AB'den diyalog çağrısı
AB'den diyalog çağrısı
Hindistan'dan Irak'a seyahat uyarısı…
Hindistan'dan Irak'a seyahat uyarısı…
Japonya'dan OrtaDoğu'da itidal çağrısı…
Japonya'dan OrtaDoğu'da itidal çağrısı…
İran “yolcu uçağı füzeyle düşürüldü“ iddiasını yalanladı
İran “yolcu uçağı füzeyle düşürüldü“ iddiasını yalanladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim