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Almanya, Hitler için çalışan İngiliz ve Belçikalılara hala emekli maaşı ödüyor

Almanya, Hitler için çalışan İngiliz ve Belçikalılara hala emekli maaşı ödüyor

21 Şubat 2019 Perşembe 15:57
Almanya, Hitler için çalışan İngiliz ve Belçikalılara hala emekli maaşı ödüyor

II. Dünya Savaşı’nda Nazi hükümeti ile işbirliği yapan onlarca Belçika ve İngiliz vatandaşının Almanya’dan hala emekli maaşı aldığı ortaya çıktı.

Belçika Parlamentosu’na sunulan bir belgeye göre Belçika ve İngiliz makamları Almanya’dan emekli maaşı alan vatandaşların kimliklerini bilmiyor. Bu kişilerin kim olduğunu sadece bu ülkelerde görev yapan Alman büyükelçiler biliyor. Bu da emekli maaşı alan kişilerin vergi ödemediğini gösteriyor. Belgeye göre 30 civarında Belçikalı maaş alırken İngiliz vatandaşların sayısı bilinmiyor.

Belgeye göre emekli maaşı alan kişiler Almanya’nın Belçika’yı işgali sırasında Hitler’e bağlılık yemini etti ve SS’e hizmet vermek için imza attı. Bu kişilerin daha sonra Belçika mahkemelerinde suçlu bulunduğu da anlaşıldı.

Belçika’da bir grup milletvekili meclise verdikleri öneride hükümetin bu meseleyi Almanya ile görüşmesini isterken öneri kabul edildi.

Bu kişilerin aylık 435 euro ile bin 275 euro arasında değişen miktarda emekli maaşı aldığı belirtiliyor.

Belgenin yazarına göre Hitler’in emekli maaş ödenmesi için verdiği talimat 1945 Postdam Konferansı’nda iptal edilmeyen tek kararname özelliğini taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Almanya
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