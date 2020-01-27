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Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi terk edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yükselen antisemitizme karşı acil önlemler alınmazsa Yahudilerin "kitlesel ölçüde" ülkeyi terk edebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi terk edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yükselen antisemitizme karşı acil önlemler alınmazsa Yahudilerin "kitlesel ölçüde" ülkeyi terk edebileceğini söyledi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 08:50
Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi terk edecek

Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 75. yıl dönümü arifesinde haftalık Der Spiegel dergisi için yazan Maas, Yahudi karşıtı hakaret ve saldırıların, gerçek hayat ya da çevrim içi ortamlarda, "her gün karşılaşılan bir olay" haline geldiğini ifade etti.

Maas, neredeyse her iki Yahudi vatandaştan birinin, Nazi geçmişiyle yüzleşmek için çok uzun süredir acılar çeken Almanya'dan gittiğinin düşünüldüğünü belirtti.

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Alman Bakan yazısında, "Bu tür düşüncelerin acı gerçeklere dönüşmemesi ve Yahudilerin Almanya'dan kitlesel ayrılışına yol açmayacağından emin olmak için acil önlemler almak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın antisemitik eylemlerin yasal sonuçlarının ağırlaştırılması için çaba göstereceğini belirten Maas, bu çabanın Avrupa Birliği içerisinde daha fazla ülkenin Holokost inkârını suç sayması için de sarf edileceğini yazdı.

Şu anda Avrupa Birliği'nde aralarında Almanya, Belçika ve İtalya'nın da bulunduğu birçok ülkede Holokost inkârı suç sayılıyor.

Son Güncelleme: 27.01.2020 12:37
Anahtar Kelimeler:
Heiko MaasAntisemitizm
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