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Almanya'dan Suudilere 6 ay daha silah ambargosu

Almanya'dan Suudilere 6 ay daha silah ambargosu

29 Mart 2019 Cuma 10:17
Almanya'dan Suudilere 6 ay daha silah ambargosu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi Arabistan’a onay verilen silah satışlarının durdurulmasına ilişkin kararın 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert bu süre içinde prensip olarak yeni başvuruların da onaylanmayacağını açıkladı. 

Almanya'da hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında, Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmaması konusunda görüş ayrılığı bulunuyordu.

SPD silah ihracat yasağının uzatılmasını talep ederken, CDU/CSU tarafı ise bu yasağın yumuşatılmasından yana görüş belirtmişti.Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 5 ay önce Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alma kararı alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart’a kadar uzatmıştı.

Koalisyon sözleşmesindeki "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz'" maddesini hatırlatan SPD yönetimi, Suudi Arabistan’ın bu savaşta taraf olmasından dolayı bu ülkeye silah ihracat yasağının uzatılmasını istiyordu.

Anahtar Kelimeler:
Almanya Suudiler
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