Almanya'dan İran Açıklaması

Berlin, 4 Eylül 19 (.): Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, İran'a "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.

Adebahr, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yaptıkları görüşmelerde bir neticeye ulaşamadıkları için nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda bugün ya da yarın üçüncü adımı ilan edeceklerine ilişin açıklamasını değerlendirdi.

"İran'ın JCPOA anlaşmasına bağlı kalmasını talep ediyoruz." diyen Adebahr, Almanya'nın bu anlaşmanın arkasında durduğunu söyledi.



Adebahr, İran ile devam eden diplomatik görüşmeleri sürdürdüreceklerini ifade ederek, bu konuda Fransız ortaklarının çabalarını da desteklediklerini kaydetti.(AA/GÖZ/ÖK)