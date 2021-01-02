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Almanya'daki camiye ikinci kez saldırı düzenlendi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Fatih Camii'ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar oluştu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:15
Almanya'daki camiye ikinci kez saldırı düzenlendi
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Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı.

Sontheim DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı Ali Özdemir, sabah 04.30 sularında caminin giriş kapısının zorlandığını ve camının kırıldığını söyledi.

Olay hakkında polise bilgi verdiğini aktaran Özdemir, beldede kar yağdığı için saldırganın bisiklet ve ayak izlerini takip ettiklerini, tahminlerine göre bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını ve içeriye girmek istediğini, giremeyince dış kısmında bulunan ahşap oturma bankı ile camı kırdığını anlattı.

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İkinci saldırı düzenlendi

Saldırılardan endişe duyduğunu belirten Özdemir, "Son iki hafta içinde camimize yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Bizler, cemaat ve üyelerimiz olarak endişe duyuyoruz. Her iki olayda fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Camiye gelerek inceleme yapan polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

18 Aralık'ta da saldırıya uğrayan caminin duvarına haç çizilmiş ve tabelası boyanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Cami Saldırı
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