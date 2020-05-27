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Almanya'daki 3 camiye tehdit mektubu

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münih ve Duisburg şehirlerindeki 3 camiye, üzerinde domuz fotoğrafı bulunan ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
Almanya'daki 3 camiye tehdit mektubu
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Ramazan Bayramı'nın birinci günü Münih DİTİB Merkez Camisine, ikinci günü Duisburg DİTİB Muradiye Camisine, üçüncü günü ise Duisburg DİTİB Merkez Camisine posta yoluyla İslam dinine ve değerlerine yönelik ağır hakaretler içeren ifadelerin bulunduğu mektuplar gönderildi.

Münih kentinden posta yoluyla gönderilen ve benzer içeriklere sahip mektupların, gönderici adreslerinin ise sahte olduğu tahmin ediliyor.

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Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın ve Duisburg DİTİB Muradiye Camisi Dernek Başkanı Ramazan Ceylan, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, camilerine gönderilen mektupları yerel yetkililerle paylaştıklarını ve faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediklerini aktardı.

Aydın ile Ceylan, yaşanan salgın sürecinde İslam dinine yönelik hakaretlerin bulunduğu mektuplardan duydukları üzüntüye işaret ederek, şehirdeki cami dernekleri olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadıkları yere her zaman yararlı katkılar sunduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Almanya Cami Tehdit Mektubu
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