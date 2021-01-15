Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

Almanya'da mutasyon paniği: Yeni kısıtlamalar gelebilir

Almanya’da son 24 saatte 22 bin 368 yeni vaka kaydedildi. Başbakan Merkel, 25 Ocak’ta yapacağı toplantıyı öne çekti. Toplantıda yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi bekleniyor.

15 Ocak 2021 Cuma 09:20
Almanya'da mutasyon paniği: Yeni kısıtlamalar gelebilir
banner337
banner351

Almanya’da son 24 saatte 22 bin 368 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon barajını geçti, 2 milyon 958’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 113 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 44 bin 994 oldu.

Mevcut koronavirüs hasta sayısı 314 bin 900 olarak güncellendi. Almanya’da aşılanan kişi sayısı 842 bin 455 oldu.

banner341
Merkel koronavirüs toplantısını öne çekti

Almanya Başbakanı Merkel, 11 Ocak’tan beri yürürlükte olan tam kapanmadaki sert önlemlerin etkilerini görmek ve şubat ayının yol haritasını belirlemek üzere eyalet yöneticileriyle 25 Ocak’ta yapacağı toplantıyı öne çekiyor.

Merkel’in söz konusu görüşmeyi pazartesi veya salı günü yapmak istediği belirtiliyor. 

Nedeni, İngiltere ve Güney Afrika kökenli mutasyona uğramış virüsün yayılma endişesi.

Söz konusu toplantıda yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi bekleniyor..

banner360
Anahtar Kelimeler:
Almanya Mutasyonlu Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi
Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi
Dünya Meteoroloji Örgütü en sıcak 3 yılı açıkladı
Dünya Meteoroloji Örgütü en sıcak 3 yılı açıkladı
Yunanistan, 1450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye gönderilmesini talep etti
Yunanistan, 1450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye gönderilmesini talep etti
Türkiye'den kaçan 13 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi
Türkiye'den kaçan 13 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi
Almanya'da koronavirüs aşısı zorunlu olmayacak
Almanya'da koronavirüs aşısı zorunlu olmayacak
AB: Facebook'a her üye ülkede dava açılabilir
AB: Facebook'a her üye ülkede dava açılabilir
İngiltere’de denenen yeni tedavi coronaya umut olabilir mi?
İngiltere’de denenen yeni tedavi coronaya umut olabilir mi?
Trump'ın görevden alınması için 'sembolik' adım
Trump'ın görevden alınması için 'sembolik' adım
Avrupa ülkeleri salgına karşı tedbirleri artırıyor
Avrupa ülkeleri salgına karşı tedbirleri artırıyor
Gorillerde ilk kez koronavirüs görüldü
Gorillerde ilk kez koronavirüs görüldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim