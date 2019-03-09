Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi
UYUŞTURUCU ZANLISI MAHKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ
İkametgahında kaçak 450 paket sigara bulundu
İKAMETGAHINDA KAÇAK SİGARA BULUNDU                                                      
8 Mart çekilişi gerçekleşti
8 MART ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
banner282
Flaş Haber
Suçüstü yakalandı
Kapat

Almanya'da Müslüman biri başbakan olabilir mi?

Almanya'da Müslüman biri başbakan olabilir mi?

09 Mart 2019 Cumartesi 08:49
Almanya'da Müslüman biri başbakan olabilir mi?

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'ın (CDU) önde gelen milletvekillerinden biri, 2030 yılında ülke başbakanının Müslüman olmasında hiçbir sakınca görmediğini söyledi. Vekilin sözleri ülkede büyük tepkiyle karşılandı.

CDU partili milletvekili Ralph Brinkhaus bir röportajda kendisine yöneltilen Müslüman birinin önümüzdeki 10 sene içerisinde başbakan olup parti liderliğini almasını nasıl değerlendireceğine ilişkin soruya "Eğer siyasi görüşümüzü ve değerlerimizi savunan iyi bir politikacı olursa neden olmasın?" diye cevap verdi.

Brinkhaus "CDU dini bir topluluk değil. Üyesi olduğum Katolik Kilisesi'nden bizi ayıran yegane özellik budur." diye sözlerine ekledi.

Şubat ayında yapılan röportaj ülkede çok ses getirmemişti. Ancak ülkenin tirajı yüksek gazetelerinden Bild, 6 Mart tarihli sayısında röportajın öne çıkan yanlarını paylaşınca ülkede bir anda gündem konusu oldu. Bild'in ardından diğer medya organları da haberi erken saatlerde paylaştı.

Haber sonrası konuşan CDU eyalet başkanlarından Vincent Kokert "Onun böyle bir şey söylemesine inanamıyorum." derken, muhafazakar milletvekillerinden Eberhard Gienger Müslüman bir başbakanın Almanya'da göreve gelemeyeceğini çünkü ülke nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığını belirtti.

Alman bakandan Brinkhaus'un sözlerine destek
Milletvekili Ralph Brinkhaus'un sözlerine destek verenler de oldu. Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim Bakanı Karin Prien "Elbette, Müslüman bir Hristiyan Demokrat üyesi, Hindu ya da ateist biri başbakan olabilir" derken, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek "Dini kimliğine bakılmaksızın gerekli liyakata sahip herkes başbakanlık koltuğunda oturabilmeli." diye konuştu.

82 milyonu aşkın nüfusa sahip Almanya'da 2015 verilerine göre yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Almanya Müslüman Başbakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor
AB'den ABD vatandaşlarına ETIAS vizesi mecburiyeti geliyor
Putin'den Rus kadınların güzelliği için teşekkür
Putin'den Rus kadınların güzelliği için teşekkür
ABD'de keçiye 'fahri belediye başkanı' unvanı
ABD'de keçiye 'fahri belediye başkanı' unvanı
ABD'de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor
ABD'de en fazla Müslümanlar ayrımcılığa uğruyor
Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı
Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı
Volkswagen 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarabilir
Volkswagen 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarabilir
Airbnb deneyimleri: Konakladığımız evlerde biri bizi gözetliyor mu?
Airbnb deneyimleri: Konakladığımız evlerde biri bizi gözetliyor mu?
Brüksel mahkemesi: "PKK terör örgütü değil"
Brüksel mahkemesi: "PKK terör örgütü değil"
Pentagon: Türkiye Rusya'dan S-400 alırsa sonuçları ağır olur
Pentagon: Türkiye Rusya'dan S-400 alırsa sonuçları ağır olur
Ortodoks Yahudi erkekler Kudüs'te Musevi kadınların ibadet etmesini engellemeye çalıştı
Ortodoks Yahudi erkekler Kudüs'te Musevi kadınların ibadet etmesini engellemeye çalıştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim