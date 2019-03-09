Almanya'da Müslüman biri başbakan olabilir mi?

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'ın (CDU) önde gelen milletvekillerinden biri, 2030 yılında ülke başbakanının Müslüman olmasında hiçbir sakınca görmediğini söyledi. Vekilin sözleri ülkede büyük tepkiyle karşılandı.

CDU partili milletvekili Ralph Brinkhaus bir röportajda kendisine yöneltilen Müslüman birinin önümüzdeki 10 sene içerisinde başbakan olup parti liderliğini almasını nasıl değerlendireceğine ilişkin soruya "Eğer siyasi görüşümüzü ve değerlerimizi savunan iyi bir politikacı olursa neden olmasın?" diye cevap verdi.

Brinkhaus "CDU dini bir topluluk değil. Üyesi olduğum Katolik Kilisesi'nden bizi ayıran yegane özellik budur." diye sözlerine ekledi.

Şubat ayında yapılan röportaj ülkede çok ses getirmemişti. Ancak ülkenin tirajı yüksek gazetelerinden Bild, 6 Mart tarihli sayısında röportajın öne çıkan yanlarını paylaşınca ülkede bir anda gündem konusu oldu. Bild'in ardından diğer medya organları da haberi erken saatlerde paylaştı.

Haber sonrası konuşan CDU eyalet başkanlarından Vincent Kokert "Onun böyle bir şey söylemesine inanamıyorum." derken, muhafazakar milletvekillerinden Eberhard Gienger Müslüman bir başbakanın Almanya'da göreve gelemeyeceğini çünkü ülke nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığını belirtti.

Alman bakandan Brinkhaus'un sözlerine destek

Milletvekili Ralph Brinkhaus'un sözlerine destek verenler de oldu. Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim Bakanı Karin Prien "Elbette, Müslüman bir Hristiyan Demokrat üyesi, Hindu ya da ateist biri başbakan olabilir" derken, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek "Dini kimliğine bakılmaksızın gerekli liyakata sahip herkes başbakanlık koltuğunda oturabilmeli." diye konuştu.

82 milyonu aşkın nüfusa sahip Almanya'da 2015 verilerine göre yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşıyor.