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Flaş Haber
Aşılar geldi!
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Almanya'da koronavirüs aşısı zorunlu olmayacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede koronavirüs aşısının zorunlu tutulmayacağını açıkladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:22
Almanya'da koronavirüs aşısı zorunlu olmayacak
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Spahn, Alman hükümetinin bilgilendirme yaparak aşı konusunda güven oluşturmak istediğini belirtti.

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Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de Alman hükümetinin daha önce aşı zorunluluğun getirilmeyeceğini açıkladığını, hükümetin bu sözünün geçerli olduğunu belirterek "İnsanlar aşının güvenliği ve etkinliği konusunda ikna olursa büyük çoğunluk aşı olacaktır." demişti.

Sağlık personeli aşı istemiyor

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bakım ve sağlık personeli arasında çok sayıda aşı olmak istemeyen kişinin bulunduğunu işaret ederek bu meslek grubuna aşı olma zorunluluğu getirilmesinin gözden geçirilmesini talep etmişti.  

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Koronavirüs Aşısı
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