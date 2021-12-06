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Almanya'da ırkçı saldırı: Cami kapısına domuz başı asıldı

Almanya'nın Dortmund kentinde kimliği belirsiz bir kişi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eving Selimiye Camii'nin kapısına domuz başı astı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:30
Almanya'da ırkçı saldırı: Cami kapısına domuz başı asıldı

Eving Selimiye Camii sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının "ırkçı ve iğrenç" olduğu vurgulanarak, bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu iğrenç ve tiksindirici hareket yönetim kurulumuzca en güçlü şekilde kınanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve aşırı sağcılığın Dortmund ve Eving sakinlerinin barış içinde yaşamalarına engel olamayacağı vurgulanan açıklamada, olay sonrası ziyarete gelen Eving İlçe Belediye Başkanı Oliver Stens ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Güvenlik kamerasında, sabaha karşı 04.32'de kimliği belirsiz bir kişinin caminin kapısına gelerek domuz başı astığı ve başla fotoğraf çekildiği görülüyor.

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