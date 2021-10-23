Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

"Fridays for Future" oluşumunun organize ettiği ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Fırtınalı hava nedeniyle gösteri kısa sürede sona erdirildi.
Son Güncelleme: 22.10.2021 19:26
Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, yeni kurulacak hükûmetten iklimin daha iyi korunması talebinde bulundu.
"Fridays for Future" oluşumunun organize ettiği ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Fırtınalı hava nedeniyle gösteri kısa sürede sona erdirildi.