Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

"Fridays for Future" oluşumunun organize ettiği ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Göstericiler, kömür üretiminin sonlandırılma tarihinin öne çekilmesini ve kurulacak yeni hükûmetten iklimi koruma konusunda ciddi adımlar atmasını istedi.

Fırtınalı hava nedeniyle gösteri kısa sürede sona erdirildi.