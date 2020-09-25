Almanya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Almanya'da yaklaşık 400 gösteri düzenlendi.
İklim değişikliğine karşı mücadele veren örgütlerin çağrısıyla başkent Berlin'deki ana tren garı önünde toplanan yüzlerce gösterici de bisikletleriyle Brandenbug Kapısı'na geldi.
Gösteriye Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ve eski Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu da katıldı.
Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Almanya'da yaklaşık 400 gösteri düzenlendi.