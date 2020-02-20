Almanya'da iki kafeye silahlı saldırı: 11 ölü

Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 11 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.

BILD GAZETESİ: SALDIRGAN AŞIRI SAĞCI

Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.