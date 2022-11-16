Almanya'da Enerji Krizi Nedeniyle Hayvanat Bahçesindeki “Amazon Evi“ Kapatıldı

Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Rusya-Ukrayna Şavaşı nedeniyle baş gösteren "enerji krizi" nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki "Amazon Evi"ni kapatma kararı aldı.

30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve enerji darboğazı nedeniyle yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.

Maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.