banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Töre, Londra Türk Toplumu Futbol...
Gazimağusa Bölgesinde 2 Saatlik Elektrik Kesintisi
Gazimağusa Bölgesinde 2 Saatlik Elektrik...
Cinayet zanlısı tekrar mahkemeye çıktı!
Cinayet zanlısı tekrar mahkemeye çıktı!
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
banner405

Almanya'da Enerji Krizi Nedeniyle Hayvanat Bahçesindeki “Amazon Evi“ Kapatıldı

16 Kasım 2022 Çarşamba 18:45
Almanya'da Enerji Krizi Nedeniyle Hayvanat Bahçesindeki “Amazon Evi“ Kapatıldı

Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Rusya-Ukrayna Şavaşı nedeniyle baş gösteren "enerji krizi" nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki "Amazon Evi"ni kapatma kararı aldı.

30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve enerji darboğazı nedeniyle yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.

Maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2022 20:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya: Polonya'ya Düşen Füzeyle İlgili Soruşturmanın Tarafsız Olacağına Eminiz
Rusya: Polonya'ya Düşen Füzeyle İlgili Soruşturmanın Tarafsız Olacağına Eminiz
İsveç Parlamentosunda “Terörle Mücadele Yasa Tasarısı“ Onaylandı
İsveç Parlamentosunda “Terörle Mücadele Yasa Tasarısı“ Onaylandı
İran'da Akaryakıt Zammı Protestolarının 3. Yılı Dolayısıyla Düzenlenen Eylemler Devam Ediyor
İran'da Akaryakıt Zammı Protestolarının 3. Yılı Dolayısıyla Düzenlenen Eylemler Devam Ediyor
Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun Kararıyla İlgili Protesto Notası Verdi
Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun Kararıyla İlgili Protesto Notası Verdi
Rus Petrolünün Ukrayna Üzerinden Sevkiyatı Tekrar Başladı
Rus Petrolünün Ukrayna Üzerinden Sevkiyatı Tekrar Başladı
İtalya Ve Yunanistan, Düzensiz Göç Konusunda Avrupa'dan Ortak Çözüm İstedi
İtalya Ve Yunanistan, Düzensiz Göç Konusunda Avrupa'dan Ortak Çözüm İstedi
İngiltere: “İran İstihbaratı, İngiliz Vatandaşı İranlıları Kaçırmayı Ve Öldürmeyi Denedi“
İngiltere: “İran İstihbaratı, İngiliz Vatandaşı İranlıları Kaçırmayı Ve Öldürmeyi Denedi“
İran'da Mahsa Emini Protestolarıyla İlgili 3 Kişiye Daha İdam Cezası Verildi
İran'da Mahsa Emini Protestolarıyla İlgili 3 Kişiye Daha İdam Cezası Verildi
Endonezya'da 271 Kişiyi Taşıyan Yolcu Feribotu Alev Aldı
Endonezya'da 271 Kişiyi Taşıyan Yolcu Feribotu Alev Aldı
Rusya'da, “Moskova Formatı“nda Afganistan Meselesine İlişkin Toplantı Düzenlendi
Rusya'da, “Moskova Formatı“nda Afganistan Meselesine İlişkin Toplantı Düzenlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim