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Almanya'da dışişleri bakanından sonra ekonomi bakanı da karantinada

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 21 Eylül’de Berlin’de yapılan AB Ticaret Bakanları toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını bildirdi.

24 Eylül 2020 Perşembe 14:50
Almanya'da dışişleri bakanından sonra ekonomi bakanı da karantinada
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, 21 Eylül’de Berlin’de yapılan AB Ticaret Bakanları toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını bildirdi.

Bakan Altmaier, Twitter hesabından dün gece yaptığı açıklamada, “Bugün, Berlin'deki AB Ticaret Bakanları toplantısına katılan bir AB bakanının çalışanının koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendim. İhtiyati tedbir olarak evde kendimi karantinaya aldım.” ifadesini kullandı.

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Cuma günü yapılan koronavirüs testinin negatif olduğunu bildiren Altmaier, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Dün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girmişti.

Mart ayında ise Almanya Başbakanı Angela Merkel, zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından koruyucu amaçla evinde 14 gün karantinada kalmıştı.

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Son Güncelleme: 24.09.2020 15:34
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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