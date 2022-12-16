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Almanya'da dev akvaryum patladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de içinde bin 500 balığın bulunduğu 16 metre yükseklik ve 11 buçuk metre çapındaki dev akvaryumun patladığı bildirildi.

16 Aralık 2022 Cuma 13:52
Almanya'da dev akvaryum patladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Sea Life" adlı akvaryumun henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültü ile patladığı belirtildi.

Açıklamada, içinde akvaryumun bulunduğu otel binasının cephesinin zarar gördüğü ve binanın parçalarının sokağa savrulduğu aktarıldı.

Akvaryum suyunun binanın önünden geçen caddeye aktığı ifade edilen açıklamada, cam kırıntılarından 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, akvaryuma yönelik bir saldırı yapıldığına ilişkin bir emarenin bulunmadığı vurgulandı. Binanın hasar görmesi sebebiyle otelde kalanların dışarı çıkarıldığı kaydedildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, içinde bir milyon litre su bulunan akvaryumun çok kısa sürede patladığını belirterek, “Akvaryum arızalıysa aniden patlar. Bu, suyun sızdığı küçük bir çatlak değil çünkü akvaryum aniden patladı" ifadeleri kullanıldı.

Kentin önemli turistlik bölgesinde yer alan 16 metre yüksekliğinde ve 11,5 metre çapındaki akvaryumda, 1 milyon litre su ve çeşitli cinsten bin 500 balık bulunuyordu.

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