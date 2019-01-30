Almanya'da deneme amaçlı patlama testi yapan 3 Iraklı şüpheli yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer deneme amaçlı patlama testleri yapan üç Iraklı şüphelinin saldırı hazırlığındayken yakalandığını açıkladı. Seehofer şüphelilerin bir terör örgütüne üye olup olmadıklarının henüz tespit edilmediğini vurguladı.

Federal savcılık ise kimlikleri Shahin F., Hersh F. ve Rauf S. olarak açıklanan üç şahıstan ikisinin 2018 sonlarında Almanya'da bir saldırı düzenlemeye karar verdiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklama "Şu ana kadar bulguların şüphelilerin henüz saldırı için spesifik bir hedef belirlemediğini gösterdiği" belirtildi.

Şüphelilerin ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde yakalandı.

Shahin F.'in internetten nasıl bomba yapılacağını gösteren kılavuzlar indirdiği ve İngiltere'deki bir bağlantısı aracılığıyla tetikleyici mekanizma sipariş ettiği belirtildi. İngiliz otoriteler bu cihazın Almanya'ya teslimatını engelledi.

Shahin F. ve Hersh F., Noel zamanı kullanılan havai fişeklerden çıkardıkları barutla patlayıcı düzenek kurmaya çalıştığı ve silah temin etmek için Rauf S. ile irtibata geçtikleri ifade edildi.

Açıklamada "ek olarak, şüpheliler saldırıda motosiklet kullanmayı düşündüler bu nedenle, Shahin F. 2019 yılı başlarına kadar sürücü kursuna gitti." dendi.