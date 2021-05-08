banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Almanya'da "corona kolaylıkları" yürürlüğe giriyor

Almanya’da aşı olan ve Covid-19 hastalığını atlatanlara kolaylıklar öngören düzenleme, Pazar günü yürürlüğe giriyor. Uygulamanın Alman ekonomisine ayda 4 milyar euro büyüklüğünde katkı sağlaması bekleniyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:09
Almanya'da "corona kolaylıkları" yürürlüğe giriyor
banner337

Almanya'da corona virüs aşısı olanlarla Covid-19 hastalığını atlatanlara kolaylıklar öngören düzenleme Eyaletler Meclisi (Bundesrat) tarafından da onaylandı. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeyi, "Daha fazla normalleşmeye doğru çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Düzenleme uyarınca aşı olanlarla hastalığı atlatıp iyileşen kişiler, Pazar gününden itibaren örneğin alışverişe ya da berbere gittiklerinde, bir müze veya botanik bahçesi gibi yerleri ziyaret ettiklerinde yanlarında corona virüs negatif olduğunu kanıtlayan test sonucu bulundurmak zorunda kalmayacak.

Bu kişiler ayrıca özel hayat kapsamındaki buluşmalarını da herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yapabilecek. Ayrıca yine bu kapsamdaki kişiler için karantina uygulaması sadece çok istisnai durumlarda geçerli olacak.

banner341
Düzenlemenin sağladığı kolaylıklardan aşı olarak yararlanmak isteyenlerin, iki doz aşıyı olduktan sonra 14 gün beklemeleri gerekiyor. Covid-19 hastalığını atlatanların ise ellerinde iyileştiklerine dair bir belge bulundurmaları şart koşuluyor. Ayrıca atlatılan hastalığın da PCR test sonucu ile, altı ay önce ile 28 gün önce arasındaki bir zaman diliminde geçirildiğinin ispatlanması koşulu aranıyor.

YENİ KOLAYLIKLAR YOLDA

Adalet Bakanı Lambrecht, "Enfeksiyon sayılarının düşmeye devam etmesi durumunda yeni kolaylıklar hızlıca gelecek" ifadesini kullandı. Bakan Lamrecht'in sözünü ettiği kolaylıkların, şu an için düzenlemede yer verilmeyen restoran ve otelleri kapsaması bekleniyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) de kararnamenin yürürlüğe girecek olmasıyla ilgili olumlu açıklamalarda bulundu. Enstitünün hesaplamalarına göre, sadece 65 yaş üstü kişilerin, pandemi öncesi dönemdeki alışveriş, seyahat vb. tüketim alışkanlıklarına dönmeleri halinde bunun ekonomiye ayda 4 milyar euro büyüklüğünde katkısı olacak.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlanıyor
Fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlanıyor
Hindistan'da taş ocağında patlama, 10 ölü
Hindistan'da taş ocağında patlama, 10 ölü
AB, "Aşılarda fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının çözüm olmadığı görüşünde"
AB, "Aşılarda fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının çözüm olmadığı görüşünde"
Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaat saldırısında 53 Filistinli yaralandı
Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaat saldırısında 53 Filistinli yaralandı
İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı listeye' dahil ediyor
İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı listeye' dahil ediyor
Çin'in uzaya gönderdiği roketin enkazı Türkiye'ye de düşebilir!
Çin'in uzaya gönderdiği roketin enkazı Türkiye'ye de düşebilir!
DTÖ'den, covid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık
DTÖ'den, covid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için müzakerelere yeşil ışık
Putin: “Sputnik aşısı kalaşnikof kadar güvenilir”
Putin: “Sputnik aşısı kalaşnikof kadar güvenilir”
Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
BM Raporu: “Metan gazı emisyonunun 10 yılda yüzde 45 azaltılması iklim değişikliğiyle mücadele için önemli”
BM Raporu: “Metan gazı emisyonunun 10 yılda yüzde 45 azaltılması iklim değişikliğiyle mücadele için önemli”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim