Almanya'da çiftçiler yeniden sokaklarda

Alman çiftçiler taleplerini eylem yerine gelen Tarım Bakanı Cem Özdemir'e ilettiler.

Çiftçilerin protesto eylemi büyük bir katılımla yapılacaktı ancak salgın önlemleri nedeniyle o gösteriye izin çıkmadı.

30 traktörlü 50'ye yakın çiftçi Tarım Bakanlığı'ndan sonra başkent sokaklarında dolaştı.

Ardından traktörleriyle başbakanlığın önünden geçti. Son adresleri,Alman Federal Meclisinin önü oldu.

50 ton saman balyası yığdılar

Çiftçiler, Başbakan ve bakanların giriş yaptığı ana kapının önüne yığdıkları 50 ton saman balyasıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Hükümetin tarım politikalarına tepki gösterip reform talep etti.

Sürdürülebilir tarım politikası çağrısı yaptı.

Yaz aylarında büyük eylem duyurusunda bulunan çiftçilerin gösterisi olaysız sona erdi.