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Almanya'da aşısızlar koronavirüs testinden ücretsiz faydalanamayacak

Almanya'da koronavirüs ile mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı. Aşı olmayanlar kapalı mekanlara test sonucuna göre alınacak ve testler ücretli olacak.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00
Almanya'da aşısızlar koronavirüs testinden ücretsiz faydalanamayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanı video konferans yöntemiyle görüştü.

Toplantıda kabul edilen COVID-19 önlemlerine göre, 23 Ağustos'tan itibaren aşı olanlar günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmazken aşı yaptırmayanlar ise bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Özellikle nüfusun sadece yüzde 55,1'inin tam olarak aşılandığı bir zamanda, tüm nüfus için hala temel koruma önlemlerine ihtiyacımız var" dedi.

3G kuralları

"3G" olarak özetlenen yeni kurallara göre ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirildi.

Hastanelere, bakımevlerine, restoranların kapalı alanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekecek.

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Mecburi test yaptıracaklar

İnsidans değerinin 35'in üzerinde olduğu bölgelerde aşı olmayanlar ise mecburi test yaptırmak zorunda kalacak.

11 Ekim'den itibaren de aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz COVID-19 testlerinden yararlanamayacak.

Bu kişilerin ortalama 15 euro olan test ücretlerini ödemeleri gerekecek.

Sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar kapsam dışı

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz koronavirüs testi sunulmaya devam edilecek.

Ülkedeki maske ve mesafe kuralı ise aynen devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAşıKoronavirüs Testi
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