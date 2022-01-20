banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazartesi okullar tatil!
Pazartesi okullar tatil!
Tatar AA'ya konuştu
Tatar AA'ya konuştu
Seçim sürecinde sona gelindi
Seçim sürecinde sona gelindi
Gazete manşetleri 20 Ocak 2022 Perşembe
Gazete manşetleri
Boykotçular, karmacılar ve Bağımsız Yolu…
Boykotçular, karmacılar ve Bağımsız Yolu…
banner404
Flaş Haber
Pazartesi okullar tatil!
Kapat

Almanya'da aşı sertifikalarında sahtekarlık soruşturması

Almanya'da polis, 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlattı.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:50
Almanya'da aşı sertifikalarında sahtekarlık soruşturması

Alman Haber Ajansı (DPA), birçok alanda 3G (aşı, test ve iyileşmiş olma) zorunluluğuna ilişkin sahteciliğin artması ve çeşitli eyaletlerde 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

banner341
Habere göre, aşı sertifikası sahtekarlığı, mesajlaşma uygulaması Telegram'da yaygın ve bu sertifikalar 200 ila 300 euroya temin edilebiliyor.

Haberde emniyet birimlerinin dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısını tespit etmesinin şu an için mümkün olmadığı vurgulandı.

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Werder Bremen'in antrenörü Markus Anfang'ın sahte aşı sertifikası kullandığının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesi feshedilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor
Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor
Tahiti açıklarında bozulmamış mercan resifi keşfedildi
Tahiti açıklarında bozulmamış mercan resifi keşfedildi
Nijerya'nın kuzeydoğusunda 8,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
Nijerya'nın kuzeydoğusunda 8,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı
Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı
AB'den İsrail'e çağrı: Filistinlileri evlerinden çıkarmayın
AB'den İsrail'e çağrı: Filistinlileri evlerinden çıkarmayın
ABD'ye uçuşlar 5G endişesiyle askıya alınıyor
ABD'ye uçuşlar 5G endişesiyle askıya alınıyor
DSÖ'den koronavirüsün 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı
DSÖ'den koronavirüsün 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı
Omicron Orta Avrupa’da hızla yayılıyor
Omicron Orta Avrupa’da hızla yayılıyor
Dünyanın en yaşlı balığı: Methesulah
Dünyanın en yaşlı balığı: Methesulah
Antimikrobiyal direnç nedeniyle her gün 3 bin 500 insan hayatını kaybediyor
Antimikrobiyal direnç nedeniyle her gün 3 bin 500 insan hayatını kaybediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim