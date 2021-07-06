banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şerbetlilerden misiniz?
Şerbetlilerden misiniz?
Çocuklara ‘’zorunlu’’ Covid-19 aşısı gündeme gelebilir
Çocuklara ‘’zorunlu’’ Covid-19 aşısı gündeme...
Düğünler intihar gibi…
Düğünler intihar gibi…
6 Temmuz 2021 Salı gündemi
6 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376
Flaş Haber
Zaroğlu istifa etti!
Kapat

Almanya'da aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım talebine ret

Alman hükümeti, koronavirüs aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevuya gitmeyenlere para cezası verilmesi yönündeki talebi reddetti.

06 Temmuz 2021 Salı 08:58
Almanya'da aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım talebine ret

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, halka aşı randevularına gitme çağrısında bulunarak, "Böylelikle sadece kendinizi değil aynı zamanda hepimizi muhtemel ciddi bir hastalığa karşı korursunuz." ifadesini kullandı.

Seibert, hükümetin aşı randevusuna gitmeyenlere yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir planı olmadığını kaydetti.

banner341
Almanya Kızılhaç Berlin Eyalet Başkanı Mario Czaja ve bazı politikacılar, aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesini talep etmişti.

Czaja, insanların yüzde 5 ila 10’unun aşı merkezlerinde 2'nci aşı için aldığı randevularını iptal etmeyerek gitmediğini söylemişti.

Öte yandan aşılama kampanyasında halkın yüzde 56,5'ine COVID-19 aşısının ilk dozu, yüzde 38,9'una ikinci dozu uygulandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Almanya Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'da et tüketimi azalıyor
Avrupa'da et tüketimi azalıyor
Dünya genelinde COVID-19 kaynaklı can kaybı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde COVID-19 kaynaklı can kaybı 4 milyonu geçti
Rusya'da uçak kayboldu
Rusya'da uçak kayboldu
İsrail son kullanma tarihi yaklaşan aşıları Güney Kore ile takas edecek
İsrail son kullanma tarihi yaklaşan aşıları Güney Kore ile takas edecek
Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı
Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı
Akdeniz'de 21 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Akdeniz'de 21 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere tüm kısıtlamaları kaldırıyor
İngiltere tüm kısıtlamaları kaldırıyor
Bilgisayar korsanları 70 milyon dolar fidye istiyor
Bilgisayar korsanları 70 milyon dolar fidye istiyor
3 milyon aşıyı geri çevirdi
3 milyon aşıyı geri çevirdi
ABD'de son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim