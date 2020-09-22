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Almanya Başbakanı Angela Merkel'den BM’de reform çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu.

22 Eylül 2020 Salı 12:24
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den BM’de reform çağrısı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu.
BM'nin 75. yıldönümü vesilesiyle yayınladığı videolu mesajında Merkel, 21. yüzyılın küresel zorluklarıyla başa çıkabilmek için BM'nin daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Net kararlar alınması gerektiğinde BM Güvenlik Konseyi çok sık engelleniyor. Reformlara ihtiyacımız var." dedi.
Ülkesinin genişletilmiş bir Güvenlik Konseyi'nde de memnuniyetle sorumluluk almaya hazır olduğunun altını çizen Merkel, BM'nin nihayetinde ancak üyelerinin hemfikir olabilmesi durumunda iyi olabileceğini söyledi.

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Merkel, bazı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin BM'yi ideallerinin gerisinde bıraktığına işaret ederek, "Kendi başına daha iyi başa çıkabileceğini düşünen yanılıyor. Refahımız ve acılarımız bölünmüş durumda. Biz tek bir dünyayız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Almanya, iki yıldır daimi olmayan üye olarak temsil edildiği BM Güvenlik Konseyi’nde Çin, Fransa, Büyük Britanya, Rusya ve ABD’nin yanında kalıcı üyelik istiyor.
Almanya’nın, BM’nin dördüncü büyük aidat ödeyen üyesi ve Avrupa’nın en büyük ekonomisi olmasına rağmen BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üye olarak dünya barışı için sorumluluk üstlenememesi dikkati çekiyor.
 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 12:41
Anahtar Kelimeler:
Almanya
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