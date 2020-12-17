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Almanya aşılamaya 27 Aralık'ta başlamayı planlıyor

Almanya'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlanması planlanıyor. Aşılamaya öncelikle bakımevlerinden başlanacak.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:23
Almanya aşılamaya 27 Aralık'ta başlamayı planlıyor
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Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyaletlerin sağlık bakanlarının yer aldığı Sağlık Bakanları Konferansı'nda Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının, beklenen onayıyla ve sevkiyatıyla ilgili bilgi verdi. 

Eyaletler için COVID-19 karşı aşılama başlama tarihi 27 Aralık olacak. Aşılamaya öncelikle bakımevlerinden başlanması öngörülüyor.

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Almanya'da aşının kullanımı için Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı gerekiyor.

Ülke basınında EMA'nın, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararı, 21 Aralık Pazartesi günü vereceği ifade edilmişti.

Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri "BNT162b2" adlı aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Aşı
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