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Alman Hava Yolu Firması Lufthansa\'da "kontrollü İflas" Seçeneği İddiası...

Berlin, 29 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan Alman hava yolu firması Lufthansa için

29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
Alman Hava Yolu Firması Lufthansa\'da
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Berlin, 29 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan Alman hava yolu firması Lufthansa için "kontrollü iflas"ın da bir seçenek olduğu iddia edildi.
Alman Focus dergisi, Lufthansa’nın denetleme kurulu üyelerine dayandırarak geçtiği haberde, şirketin açıklayacağı "kontrollü iflas"ın hükümet yardımına göre daha avantajlı olduğu konusunda tartışmaların olduğu belirtildi.
Söz konusu haberde, şirketin denetleme kurulu üyelerinin kontrollü iflas durumunda, iptal edilen seferlerin 1,8 milyar avroya varacak bilet iadelerinin askıya alınabileceğini ve şirketin kar etmeyen ortaklıklarının kapatılmasıyla işten çıkarmaların daha kolaylaşacağını kaydettikleri bildirildi.
Focus’un haberinde Lufthansa’nın bir denetleme kurulu üyesinin, "Lufthansa’nın kurtarma paketinin reddi Alman hükümetine Brüksel ile yeniden müzakere etmesi yönünde bir sinyal olacaktır." değerlendirmesine de yer verildi.
Haberde, Lufthansa’nın saatte bir milyon avroluk kaybı olduğunun iddia edildiği, böyle devam ederse şirketin 4 milyar avroluk likiditesinin sonbaharda tükeneceği belirtildi. Haberde, Lufthansa’nın kontrollü iflas açıklamasının en erken 2021'de mümkün olabileceği de belirtildi.
KURTARMA PAKETİ ONAY KARARI ERTELENMİŞTİ

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Almanya’da hükümetin oluşturduğu Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF), 25 Mayıs’ta Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar avroluk bir kurtarma paketini onaylamıştı.
Şirket ise 27 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Lufthansa Denetleme Kurulu’nun, AB Komisyonunun talepleri nedeniyle, Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketi konusundaki onay kararını ertelediğini bildirmişti.
Avrupa Komisyonu, Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih hava alanlarındaki üçte iki pazar payına sahip olduğu değerli kalkış ve iniş haklarından feragat etmesini istiyor.
Lufthansa AG, Avrupa Komisyonu’nun talebinin şirketin Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağını belirtiyor.
(AA/GÖZ/SEL)
 

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