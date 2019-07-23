banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102675
ALTIN
260.189
DOLAR
5.6819
STERLİN
7.0864
EURO
6.3530
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YİNE TRAFİK KAZASI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Aranan şahıs tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner307
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Alman Daimler’in Yüzde 5\'i Çinli Şirkete Satıldı

BEİJİNG AUTOMOTİVE GROUP, MERCEDES-BENZ\'İN ANA ŞİRKETİ OLAN ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ DAİMLER AG’İN YÜZDE 5\'LİK HİSSESİNİ SATIN ALDI

Alman Daimler’in Yüzde 5\'i Çinli Şirkete Satıldı

BEİJİNG AUTOMOTİVE GROUP, MERCEDES-BENZ\'İN ANA ŞİRKETİ OLAN ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ DAİMLER AG’İN YÜZDE 5\'LİK HİSSESİNİ SATIN ALDI

23 Temmuz 2019 Salı 11:27
Alman Daimler’in Yüzde 5\'i Çinli Şirkete Satıldı

BEİJİNG AUTOMOTİVE GROUP, MERCEDES-BENZ'İN ANA ŞİRKETİ OLAN ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ DAİMLER AG’İN YÜZDE 5'LİK HİSSESİNİ SATIN ALDI

ÇİNLİ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ GEELY DE GEÇEN YIL ALMAN DAİMLER’İN YÜZDE 9,7 HİSSESİNİ 9 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI

BÖYLECE DAİMLER’İN YAKLAŞIK YÜZDE 15 HİSSESİNİN ÇİNLİ ŞİRKETLERİN ELİNE GEÇMESİ DİKKATİ ÇEKTİ

Berlin, 23 Temmuz 19 : Merkezi Çin'de bulunan Beijing Automotive Group’un (BAIC) Mercedes-Benz'in ana şirketi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG’in yüzde 5'lik hissesini satın aldığı bildirildi.

banner317
BAIC ve Daimler AG tarafından yapılan ortak açıklamada, Çinli şirketin Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nın yüzde 5 hissesini satın aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, BAIC'inDaimler'de uzun vadeli bir yatırımcı olmasından çok memnun olduklarını belirterek, “Bu yatırım, başarılı ortaklığımızı güçlendirecek. Aynı zamanda yatırım şirketimizin stratejisine ve gelecekteki potansiyeline duyulan güvenin bir işaretidir. Çin pazarı, bizim için sadece satışlar için değil, aynı zamanda ürün geliştirme ve üretim için de başarımızın çok önemli bir dayanağıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl da bir diğer Çinli otomobil üreticisi Geely, Alman Daimler’in yüzde 9,7 hissesini 9 milyar dolara satın almıştı. Böylece Daimler’in yaklaşık yüzde 15 hissesinin Çinli şirketlerin eline geçmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Daimler ve Çinli BAIC Grubu 15 yıldır Çin’de beraber çalışırken, Alman şirket de bu yılın mart ayında yeni enerji araçları alanında iş birliğini derinleştirmek için BAIC Group'un yan kuruluşu olan Beijing Electric Vehicle Co.'nun (BJEV) yüzde 3,93 hissesini satın almıştı.

(AA/RU/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin yeni başbakanı Borıs Johnson olacak
İngiltere'nin yeni başbakanı Borıs Johnson olacak
Nepal'de Toprak Kayması: 8 Ölü, 2 Kayıp
Nepal'de Toprak Kayması: 8 Ölü, 2 Kayıp
Güney Kore'den Rus Uçağına Uyarı Ateşi
Güney Kore'den Rus Uçağına Uyarı Ateşi
14 Ülke Akdeniz’deki Sığınmacıları Paylaşmayı Kabul Etti
14 Ülke Akdeniz’deki Sığınmacıları Paylaşmayı Kabul Etti
Queen'in Bohemıan Rhapsody Videosu Youtube'da 1 Milyardan Fazla İzlenen En Eski Şarkı Oldu
Queen'in Bohemıan Rhapsody Videosu Youtube'da 1 Milyardan Fazla İzlenen En Eski Şarkı Oldu
“10 milyon kişiyi öldürmek istemem“
“10 milyon kişiyi öldürmek istemem“
Rodriguez, Ülkedeki Elektrik Kesintisinin, Elektromanyetik Saldırıdan Kaynaklandığını Bildirdi
Rodriguez, Ülkedeki Elektrik Kesintisinin, Elektromanyetik Saldırıdan Kaynaklandığını Bildirdi
Hindistan'daki sellerin bilançosu ağırlaşıyor
Hindistan'daki sellerin bilançosu ağırlaşıyor
Yunanistan'da hükümet güven oyu aldı
Yunanistan'da hükümet güven oyu aldı
Titanik'ten sağ kurtulan kadının bastonu 62 bin dolara satıldı
Titanik'ten sağ kurtulan kadının bastonu 62 bin dolara satıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim