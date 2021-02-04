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Alman Sniffer köpekleri COVID-19'u% 94 doğrulukla tespit ediyor

Hanover Üniversitesi Veteriner Kliniği’ndeki araştırmacılar, Hanover'de insanların tükürük örneklerinde covid 19'u tespit edebilen köpekler eğittiler..

04 Şubat 2021 Perşembe 10:33
Alman Sniffer köpekleri COVID-19'u% 94 doğrulukla tespit ediyor
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Köpeklerin, tükürük örneklerini koklayarak bulduğu tespitler  % 94 doğru.

Almanya silahlı kuvvetler okulunda bir veteriner olan Esther Schalke, köpeklerin enfekte kişilerdeki hücrelerden gelen "korona kokusunu" koklamak için şartlandırıldığını söyledi.

3 yaşındaki Belçikalı bir çoban köpeği olan Filou ve 1 yaşındaki bir Cocker Spaniel köpeği olan Joe Cocker, Hannover Veterinerlik Üniversitesi'nde eğitim gören köpeklerden ikisi..

Veterinerlik kliniği başkanı Holger Volk, "COVID pozitif hastalardan numuneleri koklayan köpeklerin olduğu bir çalışma yaptık ve çalışmamızda% 94 doğrulukla onları koklayarak tespit edebileceklerini söyleyebiliriz" dedi.

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"Böylece köpekler, enfeksiyonu olan ve enfeksiyonu olmayanların yanı sıra asemptomatik ve semptomatik COVID hastalarını gerçekten koklayarak tespit edebilir" diye ekledi.

Hannover'in başkenti olduğu Aşağı Saksonya eyaletinin başbakanı Stephan Weil, çalışmadan etkilendiğini söyledi ve dinleyici köpekleri konserlere katılan insanlar gibi günlük yaşamda kullanılmadan önce fizibilite testleri yapılması çağrısında bulundu.

Weil, "Artık seçilmiş etkinliklerde testlere ihtiyacımız var" dedi.

Finlandiya'da yeni koronavirüsü tespit etmek için eğitilen köpekler, geçen Eylül ayında Finlandiya'nın Helsinki-Vantaa havaalanında, havaalanında daha olağan testlerin yanı sıra bir pilot projede yolcu örneklerini koklamaya başladı.

Şili'nin Santiago uluslararası havalimanı da köpek dedektörleri kullanıyor.

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Alman Sniffer KöpekleriKoronavirüsü Tespit Eden Köpekler
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