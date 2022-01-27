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Alman şirketleri “Tedarik Zinciri Yasası'na hazırlanıyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), yurt dışında faaliyet gösteren Alman şirketlerinin neredeyse yarısının 2023'te yürürlüğe girecek olan Tedarik Zinciri Yasası'na hazırlandıklarını söyledi.

27 Ocak 2022 Perşembe 08:40
Alman şirketleri “Tedarik Zinciri Yasası'na hazırlanıyor

DIHK tarafından 3 bin 200 Alman şirketin katılımıyla yapılan “sürdürülebilirlik” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırma raporuna göre, Almanya’da şirketlerin üçte ikisinden fazlası kendi sürdürülebilirlik hedeflerini belirledi ve bunları küresel olarak da uygulamak için çalışmalar yapıyor.

DIHK’ın anketine katılan şirketlerin yüzde 44’ü uluslararası şirketleri insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumluluk altına alan Tedarik Zinciri Yasası konusunda özellikle Afrika ve Asya'da hazırlıklar yapıyor.

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Alman Federal Meclis, uzun süre tartışmalara neden olan Tedarik Zinciri Yasası’nı geçen yıl kabul etmişti.

Buna göre, 2023 yılından itibaren en az 3 bin çalışanı olan Alman şirketler tedarik zincirlerinde insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumlu olacak.

Bu yasa, 2024 yılından itibaren çalışan sayısı en az 1.000 olan şirketlere de uygulanacak. Yaklaşık 2 bin 900 şirketin bu yasadan etkilenmesi bekleniyor.

2023'ten itibaren Almanya'daki büyük şirketler, tedarikçilerinde “insan hakları ihlallerine ve çevre ihlallerine “karşı önlemler almazlarsa, bu şirketlere yıllık satışlarının yüzde 2’sine kadar para cezası uygulanabilecek.

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