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Alman bilim insanlarından İstanbul’da deprem uyarısı

 

Alman bilim insanlarından İstanbul’da deprem uyarısı

 

09 Temmuz 2019 Salı 12:47
Alman bilim insanlarından İstanbul’da deprem uyarısı

Alman bilim insanları Marmara Denizi’nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7,1-7,4 olarak tahmin ediliyor.

Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7,1-7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi. Marmara Denizi'nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor. Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR'ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yaptı.

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GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, "Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder" dedi. Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti. Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı. Açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi, olası yeni bir sarsıntının Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği de ifade edildi.

Son Güncelleme: 09.07.2019 16:09
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Deprem Uyarı
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