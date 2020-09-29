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Aliyev: "uluslararası Kuruluşlar, Paşinyan Rejiminin Yaptıklarını Görmezden Geliyor"

Bakü, 29 Eylül 20 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan\'ın yaptıklarını görmezden geldiğini söyledi.

29 Eylül 2020 Salı 16:20
Aliyev:
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Bakü, 29 Eylül 20 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptıklarını görmezden geldiğini söyledi.

Aliyev, ülkede görevine başlayan Pakistan'ın Bakü Büyükelçisi Bilal Haye'yi kabul etti. Haye, Aliyev'e güven mektubunu sundu.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'ı Keşmir meselesinde her zaman desteklediklerini belirtti.

Pakistan'ın Ermenistan'ı ülke olarak tanımadığını anımsatan Aliyev, "Bu karşılıklı destek, iş birliğimizin kardeşlik doğasını yansıtıyor. Pakistan'a ülkemizin toprak bütünlüğü konusundaki kararlı tutumundan dolayı minnettarız." dedi.

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Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattığına dikkati çeken Aliyev, bu saldırılarda 10 Azerbaycanlı sivilin öldürüldüğünü, 20'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da operasyonlarına başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aliyev, "Kendi toprağımızda savaşıyoruz. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Uluslararası toplum, ülkemizin toprak bütünlüğünü tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgedeki barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirten Aliyev, "Ne yazık ki uluslararası kuruluşlar, Paşinyan rejiminin yaptıklarını görmezden geliyor. Diktatörlük, Ermenistan'da resmi siyaset haline geldi. Uluslararası toplum, aptal bir diktatörü durduramazsa Azerbaycan durduracak. Azerbaycan, ona yerini gösterecek ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis edecek." ifadelerini kullandı.

(AA/ÖZ/GÜL)

 

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